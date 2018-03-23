Топ мероприятий в Тюмени на 24–25 марта: фестиваль Владимира Спивакова, Славянский базар и многое другое

Огромный выбор мероприятий ждет тюменцев в предстоящие выходные. Можно отпраздновать юбилей драмтеатра, посмотреть на шоу дельфинов или посетить Славянский базар, сходить на музыкальный фестиваль Владимира Спивакова или прыгнуть с веревкой с громоотвода. Об этих и других возможностях культурного досуга - в обзоре проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Шоу дельфинов "Тайна семи морей"

Эти умнейшие создания продемонстрируют все свои таланты. Животные во время выступления рисуют, танцуют, поют и выполняют сложные акробатические номера.

Когда: до 1 апреля

Где: ТРЦ "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60)

Стоимость: 500–1000 рублей, дети до 3 лет бесплатно (при предъявлении документов)

"Три века за 160 лет"

Торжественное большое мероприятие с приглашенными гостями и уникальными творческими номерами в честь юбилея Тюменского драматического театра. Театр обещает много сюрпризов и интересных гостей. Пожалуй, это будет главным культурным событием марта в Тюмени.

Когда: 24 и 25 марта в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300–1000 рублей

Славянский базар — 2018

В рамках фестиваля будет организовано более 150 мероприятий. Среди них: старинный праздник Комоедицы, творческие выступления, показы костюмов в русском стиле и фотосессии в народных костюмах, игры, плясы, молодецкие забавы и многое другое.

Когда: 24 марта 10:00 — 25 марта в 20:00

Где: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142)

Вход свободный!

Экскурсия по неоновой Тюмени "Ночь, улица, фонарь…Автобус"

Путешествуя по главным улицам города, вы узнаете его историю со времён небольшого острога до столицы самой большой области в России. Экскурсии проводятся на двухэтажном комфортабельном автобусе. Запись по телефонам: 8 (3452) 45-35-90 или 8-929-266-73-72.

Когда: 24 марта в 20:00 и 21:00

Где: отправление от остановки "Набережная"

Стоимость: 200 руб. – 1 этаж, 300 руб. – 2 этаж

Акция ЧАС ЗЕМЛИ

"Час Земли" является крупнейшей в мире международной экологической акцией. В этот час правительством будут отключены подсветки важных городских достопримечательностей, а также погаснет свет в квартирах и офисах неравнодушных граждан. В Тюмени также будут организованы развлекательные мероприятия, среди которых – зажигание свечей и запуск в небо воздушных фонариков.

Когда: 24 марта с 20:30 до 21:30

Где: центральная площадь

Участие свободное!

Концерт Скриптонита

Скриптонит - казахстанский рэп-исполнитель и битмейкер, участник творческого объединения Gazgolder. Своеобразное произношение, которое шутливо называют "Ельцин-флоу", и "полупьяный" голос дал Скриптониту уникальное звучание. Также исполнитель большое внимание уделяет музыкальной составляющей, которой нередко занимается лично.

По признанию многих современных лидеров рэп-тусовки, является одним из лучших русскоязычных рэперов. К примеру, его творчество позитивно оценили Oxxxymiron, Guf, Noize MC, Иван Дорн, Карандаш, ATL и другие.

Когда: 24 марта в 19:00

Где: Дворец спорта (ул. Р. Люксембург 12, корпус 1)

Стоимость: 1700 — 3000

Музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"

С 25 по 27 марта 2018 года в Тюменской филармонии состоится три вечерних концерта, объединенных общим названием - Музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…".

Основатель камерного оркестра "Виртуозы Москвы", руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков, как солист и дирижер выступал в лучших залах мира, добился небывалых высот как общественный деятель.

Тюменским слушателям и гостям города будет представлено три программы. Изысканный репертуар концертов заинтересует даже самого искушенного слушателя!

Когда: 25-27 марта в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 1000 — 4000 рублей

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