В департаменте лесного комплекса Тюменской области сменился руководитель

С 23 марта руководителем департамента лесного комплекса Тюменской области является Николай Пуртов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Якушев.

Николай Пуртов родом из Уватского района. В 2000 году в ТюмГУ получил диплом юриста, в 2005-м окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

Свою профессиональную деятельность начинал юристом, затем руководил аудиторскими компаниями. С 2013 по 2016 годы был заместителем генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области. До нового назначения работал первым заместителем главы Тюменского района.