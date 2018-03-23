В департаменте лесного комплекса Тюменской области сменился руководитель

14:38 23 марта 2018
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С 23 марта руководителем  департамента лесного комплекса Тюменской области является Николай Пуртов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Якушев.

Николай Пуртов родом из Уватского района. В 2000 году в ТюмГУ получил диплом юриста, в 2005-м окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

Свою профессиональную деятельность начинал юристом, затем руководил аудиторскими компаниями. С 2013 по 2016 годы был заместителем генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области. До нового назначения работал первым заместителем главы Тюменского района.

Теги: кадры
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