В Тюмени ведется запись детей в новую школу в Ямальском-2

14:25 23 марта 2018
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В этом году в Тюмени будет открыто здание школы в микрорайоне Ямальский-2, рассчитанное на 1200 мест. В гимназии №49 (ул. Пархоменко, 60) ведется учет обращений родителей по устройству детей в новую школу. 

Тюменцы могут обратиться в гимназию по телефонам: 8 (3452) 24-98-01, 24-90-22 либо в приемные часы директора по вторникам с 15 до 19 часов. Администрация школы уведомит родителей о возможности зачисления ребенка в первый класс.

Как сообщает департамент образования администрации Тюмени, присвоение номера, назначение руководителя и закрепление микроучастка образовательной организации будет осуществляться после ввода здания школы в эксплуатацию.

Теги: школа
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