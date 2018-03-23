В Тюмени ведется запись детей в новую школу в Ямальском-2

В этом году в Тюмени будет открыто здание школы в микрорайоне Ямальский-2, рассчитанное на 1200 мест. В гимназии №49 (ул. Пархоменко, 60) ведется учет обращений родителей по устройству детей в новую школу.

Тюменцы могут обратиться в гимназию по телефонам: 8 (3452) 24-98-01, 24-90-22 либо в приемные часы директора по вторникам с 15 до 19 часов. Администрация школы уведомит родителей о возможности зачисления ребенка в первый класс.

Как сообщает департамент образования администрации Тюмени, присвоение номера, назначение руководителя и закрепление микроучастка образовательной организации будет осуществляться после ввода здания школы в эксплуатацию.