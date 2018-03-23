В ТюмГУ стартовала программа лояльности

Тюменский государственный университет официально объявил о старте программы лояльности "Вместе" – системы особых привилегий, предоставляемых лучшими компаниями города. Стать участником программы может и студент, и сотрудник ТюмГУ, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Цель программы, с одной стороны, обеспечить коллектив университета удобной и высококачественной системой доступа к товарам и услугам, с другой стороны, отстроить с представителями малого, среднего и крупного бизнеса региона взаимовыгодные партнерские отношения через дополнительные маркетинговые сервисы B2C.

"Мы будем и дальше ориентироваться на партнеров с высокими стандартами обслуживания, я также надеюсь, что среди владельцев бизнеса – участников программы лояльности будет все больше успешных выпускников нашего университета", – комментирует запуск проекта руководитель Управления стратегических коммуникаций Елена Дружинина. Каждый участник получает брендированную карту, которая открывает доступ к эксклюзивным бонусам и скидкам в размере до 60%.

Уже сегодня к программе присоединились 20 партнеров. В списке – компании с безупречной репутацией и высоким уровнем обслуживания.