В ТюмГУ стартовала программа лояльности

06:24 23 марта 2018
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www.utmn.ru
| Фото: www.utmn.ru

Тюменский государственный университет официально объявил о старте программы лояльности "Вместе" – системы особых привилегий, предоставляемых лучшими компаниями города. Стать участником программы может и студент, и сотрудник ТюмГУ, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза. 

Цель программы, с одной стороны, обеспечить коллектив университета удобной и высококачественной системой доступа к товарам и услугам, с другой стороны, отстроить с представителями малого, среднего и крупного бизнеса региона взаимовыгодные партнерские отношения через дополнительные маркетинговые сервисы B2C.

"Мы будем и дальше ориентироваться на партнеров с высокими стандартами обслуживания, я также надеюсь, что среди владельцев бизнеса – участников программы лояльности будет все больше успешных выпускников нашего университета", – комментирует запуск проекта руководитель Управления стратегических коммуникаций Елена Дружинина. Каждый участник получает брендированную карту, которая открывает доступ к эксклюзивным бонусам и скидкам в размере до 60%.

Уже сегодня к программе присоединились 20 партнеров. В списке – компании с безупречной репутацией и высоким уровнем обслуживания.

 

Теги: ТюмГУ
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