"Дикие предки", "Тихоокеанский рубеж - 2" и другие премьеры этой недели

Сегодня в российских кинотеатрах стартует кинопрокат долгожданной премьеры "Тихоокеанский рубеж - 2", нескольких мультфильмов, ужасов, документального фильма о Земле, озвученного Николаем Дроздовым, и других картин. Подробнее - в обзоре проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

"Гонка века" — британский биографический драматический фильм режиссёра Джеймса Марша, основанный на реальной истории британского яхтсмена Дональда Кроухёрста, который с целью спастись от долгов и банкротства своей фирмы участвовал в кругосветной гонке за приз "Золотой глобус".

Заложив всё своё состояние, он решил совершить в одиночку рискованное кругосветное путешествие в рамках гонки за приз газеты Sunday Times. Вскоре после отплытия он понял, что это соревнование ему не выиграть, и задумал совершенно безумную авантюру. Ремейк советского фильма 1986 года.

Какой он, один день жизни нашей планеты? Об этом расскажут создатели фильма "Земля: Один потрясающий день" голосом Николая Дроздова. С восходом Солнца начинается новый день у множества живых существ, полный трогательных, увлекательных и опасных событий. Игуаны спасаются бегством от ядовитых змей, очаровательные панды поедают побеги бамбука, самцы-жирафы борются за сердце "прекрасной дамы".Зрители увидят один день из жизни африканской саванны, необитаемых островов Тихого океана, азиатской пустыни и морских глубин.

22 марта на экраны выходит триллер "Незнакомцы: Жестокие игры" - ремейк картины 2007 года. Американская семья отправляется навестить родственников, которые живут в кемпинге. Однако,они находят автомобильный лагерь совершенно пустым. Из ночного мрака появляются трое психопатов в масках. Они не грабят и не убивают своих жертв. Они хотят узнать, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни…​

В совместном творении китайских и американских кинематографистов – "Тихоокеанский рубеж 2" отряд пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Землянам предстоит сражение за Тихоокеанский рубеж. Великая битва ознаменовала новую главу в истории человечества. Война с пришельцами только начинается.Настало время нового поколения отстаивать своё право на Землю.

22 марта создатели мультфильма "Побег из курятника" представят новую ленту "Дикие предки". Авторы картины считают, что у жителей каменного века и современных землян много общего. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись между собой за любимую женщину. Они тоже любили драгоценности, гоняли на пустыре кожаный мяч, и каждый стремился стать лидером…

На экраны выходит анимационная лента "Кролик Питер" - экранизация сказки Беатрис Поттер. Фильм рассказывает о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который мечтает забраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

У героя фильма "Тебя никогда здесь не было" сурового Джо непростая судьба. Отставной военный и бывший агент ФБР Джо после ухода со службы находит себе новое занятие: он спасает девушек из сетей секс-торговли, действуя за рамками закона. Он получает заказ от крупного политика, чья дочь-подросток попала в бордель. Для Нины, юной дочери сенатора, Джо единственная надежда. Джо выясняет, что грязный бизнес вплетен в паутину масштабной коррупции и заговоров.

Исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил приз Каннского кинофестиваля (2017) в категориях "Лучшая мужская роль.

"Полночное солнце". 17-летняя Кэти ведет ночную жизнь. Ночью она сочиняет свои красивые песни и поет их под гитару, а днём ей приходится скрываться от ярких лучей, её нежная кожа не выносит солнечного света. Но однажды в полночь она знакомится весёлым парнем с копной рыжих, как солнце, волос и очаровательной улыбкой по имени Чарли.С того момента она ежедневно наблюдает за тем, как он и его друзья рано утром собираются на берег океана. Внезапная и страстная любовь наполняет жизнь Кэтти солнечным светом и теплом.Ради любимого человека она согласна сгореть в лучах света безумного чувства. Фильм является ремейком японской картины 2006 года.

Расписание сеансов киноновинок можно узнать на сайте кинотеатра "Атмос Синема"

Обзор подготовил Марат Ахметов