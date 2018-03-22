В Тюменской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ

На минувшей неделе, с 12 по 18 марта, в Тюменской области с ОРВИ и гриппом в медучреждения обратились 17,5 тысяч человек. В Тюмени заболело более 10 тысяч человек.

Данные по региону на 5% ниже эпидпорога, при этом отмечен небольшой рост заболеваемости ОРВИ — на 2 тысячи случаев. Специалисты связывают это с тем, что на позапрошлой неделе тюменцы реже обращались в медучреждения во время праздничных дней, а также с тем, что часть людей раньше времени сменила зимнюю одежду на весеннюю, не учитывая резкие перепады температуры на улице.

Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, 65% заболевших ОРВИ на прошлой неделе — дети. В трех общеобразовательных учреждениях Тюменской области на карантин закрыли четыре класса.