Жители Тюменской области проголосовали за строительство двух бассейнов и дворца культуры

В регионе подвели результаты рейтингового голосования, которое проходило в Тобольске, Ялуторовске и Ишиме 18 марта. Жителям муниципалитетов предлагалось решить, какой из объектов городу необходим в первую очередь.

В голосовании могли участвовать не только взрослые, но и подростки в возрасте от 14 лет.

Тобольск выбрал строительство бассейна в 15 микрорайоне. В голосовании участвовали 64 616 человек. За бассейн свои голоса отдали 37%, крытый каток по улице Ремезова собрал 27,7%. За парк отдыха и спорта "Тобол" проголосовали 18%. По пять с небольшим тысяч жителей хотели бы, чтобы в первую очередь возвели центр гимнастики и спортивный комплекс в 7А микрорайоне.

Строительство двухэтажного крытого бассейна в новом микрорайоне города начнется ориентировочно в мае. Он будет предоставлять целый комплекс услуг для досуга населения, а также возможность проведения учебно-тренировочных занятий, спортивных мероприятий по плаванию. В бассейне предусмотрено 6 дорожек длиною в 25 метров, две раздевалки, трибуна на 120 мест и кафе. Помимо бассейна запроектирована большая спорт-зона с фитнес залом размерами 24 на 12 метров. Территория рядом со спортивным объектом будет благоустроена, обустроены дорожки, установлены садовые скамейки, вазоны, будет оборудована удобная парковка, сообщает администрация Тобольска.

Ялуторовск также поддержал строительство бассейна. Здесь свое мнение по поводу объектов выразили почти 22 тысячи горожан. За бассейн проголосовали 76,4 %, за восстановления школьного сквера 13,2%, за благоустройство парка Александра Кауля - 10,4 %.

Планируется что бассейн станет копией будущего тобольского бассейна. О сроках реализации объекта будет известно уже в ближайшее время.

В Ишиме горожане решили, что городу в первую очередь нужен современный дворец культуры. Его строительство поддержали 26 191 человек - 65 % голосовавших. Реконструкцию футбольного поля с искусственным покрытием поддержали 18,6 %, благоустройство набережной по улице Казанской - 16,4 %.

"Следующий шаг в реализации проекта-лидера – выделение финансирования на разработку проектной документации для строительства Дома культуры. Сам процесс строительства начнется в следующем году. Мы не отказываемся и от объектов, занявших второе и третье места – они также будут включены в муниципальную программу по благоустройству", - сообщил заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Алексей Петров.

Надо отметить, что Ишиме продолжат и дальше голосовать за объекты. Как подчеркнул Алексей Петров, практика учета мнения горожан при выборе объектов благоустройства получилась успешной и будет продолжена. Таким образом в городе уже выбрали объект для участия в федеральном конкурсе. Большинство ишимцев высказались в пользу благоустройства бульвара Белоусова – залинейная часть города давно нуждается в красивой зеленой зоне для отдыха и прогулок. Заявки на конкурс от малых городов принимаются до 20 апреля, итоги подведут летом.