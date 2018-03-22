Тюменских пап зовут побегать и обсудить воспитание детей

На этих выходных в Тюмени в рамках общественного проекта "Отцовский meet-up" пройдут семинар-тренировка и интерактивная конференция для пап. Проект стартовал в середине января и стал площадкой для обмена опытом, обсуждения вопросов воспитания детей.

В субботу, 24 марта, с 15.00 до 17.00 в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет встреча с марафонцем, писателем и образцовым отцом Егором Кузьминым. Он проведет тренировку и расскажет, как бег влияет на качество и философию жизни. Участникам необходимо взять с собой спортивную одежду и обувь для бега.

В воскресенье, 25 марта, активных пап приглашают на вторую интерактивную конференцию "Культура отцовства: рациональность vs эмоциональность в отцовском воспитании. Логика мышления". Она пройдет на базе лесотехнического техникума (ул. Луначарского, 19) с 11.00 до 13.00. Эту тему тюменцы смогут обсудить с кандидатом философских наук, доцентом кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ, соучредителем Ассоциации организационных психологов Тюменской области Вадимом Лёвкиным.

"Когда отец занимает важное место в жизни ребенка, у сына формируется чувство защищенности. Такой мальчик растет более успешным, его энергия уходит не на борьбу со страхами, а на личностное развитие, — отмечает основатель проекта "Отцовский meet-up", руководитель областной Ассоциации семейного спорта и физической культуры Александр Чехонин. — В выходные мы ждем всех отцов, неравнодушных к воспитанию своих детей и будущему своей семьи!".