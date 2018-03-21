На звание почетного гражданина Тюмени претендуют двое

В Тюмени в комиссию по присвоению звания почетного гражданина города поступило два предложения. Ходатайства касаются основателя и главного редактора газеты "Тюменский курьер" Рафаэля Гольдберга и руководителя "Тюменской домостроительной компании" Николая Щепелина.

Высказать свое мнение о личности кандидатов и значимости их заслуг перед жителями Тюмени может каждый желающий до 24 апреля 2018 года.

Сделать это можно по телефону центра информирования населения администрации города Тюмени 45-15-20, письменно по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 20, каб. 508 либо по электронной почте: SavinaMV@tyumen-city.ru.

О присвоении звания почетного гражданина Рафаэлю Гольдбергу ходатайствовала Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Центрального района Тюмени, Николаю Щепелину — ОАО "Тюменская домостроительная компания".

В положении о присвоении звания "Почетный гражданин города Тюмени" значится, что звание является высшей формой общественного призвания и поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед жителями города. Звание почетного гражданина Тюмени присваивается гражданам, постоянно или временно проживающим в Тюмени либо имеющим на его территории недвижимое имущество, а также уроженцам Тюмени.

Всего с 1867 года и до наших дней это звание получили 50 человек. В последние годы оно было присвоено скульптору Николаю Распопову, главному врачу Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберту Суфианову, заслуженному мастеру спорта России и тренеру по греко-римской борьбе Владимиру Чебоксарову, детскому писателю Владиславу Крапивину, создателю клуба "Дзержинец" Геннадию Нечаеву, реставратору Вадиму Шитову.