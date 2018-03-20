В Тюмени пройдет неделя детской и юношеской книги

В библиотеках Тюмени с 27 марта по 1 апреля состоится ежегодный праздник — неделя детской и юношеской книги "Читай. Твори. Смотри".

Открытие недели книги пройдет на двух площадках. 27 марта в Центральной детской библиотеке в 12.00 начнутся "Гастроли лучших книг": в руках известного реставратора Святослава Шитова "оживут" деревянные герои сказки "Конек-Горбунок", сказочный Петрушка поведает историю ярмарочных кукол устами Сергея Ильина, а ансамбль "Сибирская отрада" покажет картинки из жизни казаков. В этот же день в 13.00 в Информационно-библиотечном центре для молодежи поэтический театр "Silentium" покажет спектакль о судьбе и творчестве Марины Цветаевой.

Одним из главных событий "Книжкиной недели" станут встречи с московской детской писательницей Наталией Волковой. Она представит публике новую повесть "Разноцветный снег". Встречи состоятся 30 марта в библиотеке №8 и Центральной городской библиотеке и 31 марта в библиотеке №16.

В этом году неделя детской и юношеской книги посвящена 55-летию Тюменского регионального отделения Союза писателей России. В цикле "Диалог с писателем"пройдут встречи с известными тюменскими поэтами и прозаиками, а также игровые часы и викторины от авторов.

На протяжении всей "Книжкиной Недели" тюменцы смогут поучаствовать в анкетировании "Какой ты литературный персонаж?", попробовать себя в качестве мастеров по фьюзингу, деревянному зодчеству, квилингу и изготовлению войлочных игрушек.

Завершится праздник кулинарно-театральной программой "Завтрак от Балды", который пройдет 31 марта в Информационно-библиотечном центре для молодежи, а также спектакль по мотивам "Сказа о Никите Кожемяке" в исполнении театра кукол и теней "Ларчик", который покажут в Центральной детской библиотеке 1 апреля.

Ознакомиться с полной программой можно на сайте МАУК "ЦГБС".