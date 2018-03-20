Лидеры конкурса "Открой свою Тюмень" получают билеты на концерт Тимати и Ёлки

Три тысячи тюменцев стали обладателями билетов на концерт Тимати и Ёлки, который состоится в МТЦ "Космос". Все они – участники конкурса "Открой свою Тюмень", который проходил в рамках фестиваля "Тюменская весна".

Лидером конкурса стал Валерий Пискун, который сумел набрать 2 тыс. 163 лайка к своей фотографии в социальных сетях. Счастливый снимок он сделал на площадке фестиваля "Тюменская весна" на ул. 30 лет Победы, где была установлена специальная фоторамка с достопримечательностями Тюменской области. "Пришел, сфотографировался и победил", - поделился Валерий Пискун. Как выяснилось, на выигрышные билеты он особо не рассчитывал и поучаствовал в конкурсе просто из любопытства.

"Интересно было поучаствовать. Не думал, что друзья активно откликнутся. Собрать лайки помогла сестра. Теперь планирую пойти на концерт с друзьями, которые тоже участвовали в конкурсе", - рассказал победитель.

Напомним, 18 марта на площадках фестиваля "Тюменская весна" можно было увидеть фоторамки с достопримечательностями региона, например, в виде тюменских наличников с уникальной деревянной резьбой, с изображением аэропорта Рощино и другие. Для участия в конкурсе необходимо было сделать селфи в ярких фоторамках и опубликовать их в социальной сети "ВКонтакте" с хэштегом конкурса. В Тюмени и Тобольске конкурс собрал более 15 тыс. участников. Три тысячи победителей, набравших наибольшее количество лайков, получают билеты на концерт российских звезд. Выдача призов стартовала с 20 марта.