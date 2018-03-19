В Тюменской области задержали более полусотни человек, находившихся в розыске

В Тюменской области подвели итоги операции "Розыск", направленной на задержание лиц, обвиняемых в преступлениях и скрывающихся от правоохранительных органов, а также на поиск пропавших без вести.

"Розыск" одновременно проводится на всей территории России и в странах СНГ. На территории Тюменской области было разыскано 60 преступников, 28 из которых числились в федеральном розыске.

"Так, полицейскими задержаны гражданка Киргизии за мошеннические действия и житель Молдовы за совершения дорожно-транспортного происшествия. В числе установленых злоумышленников один человек за совершение убийства, 13 граждан, подозреваемых в кражах, четыре – в мошенничестве, два – в грабежах. Также удалось полицейским отыскать 16 человек, пропавших без вести", — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области