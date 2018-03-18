Вся Россия обсуждает эксперимент тюменской студентки с фейковыми нарушениями

Пост тюменской студентки в социальных сетях об эксперименте с сайтом "Карта нарушений на выборах" от проекта "Голос" взбудоражил российские СМИ. Она придумала фейковые нарушения и проследила, как модерируется данная информация на портале.

Разоблачителем "Карты нарушений на выборах" оказалась студентка Строительного института Тюменского индустриального университета Екатерина Козеева. Она узнала от друзей об этом сайте и решила проверить, как работает вся система, пишет "Ura.ru".

"Мне стало интересно: проверяют ли люди, отвечающие за ресурс, поступающую к ним информацию? Так появилась идея создать несколько выдуманных нарушений. Но уже через 2-3 часа обращения, в которых содержалась заведомо ложная информация, были опубликованы как факт. Я посчитала нужным рассказать об этом людям", - рассказала девушка.

Так, тюменка написала, что работников на выборы отправляло руководство сети магазинов "Пчелка", которой не существует в Тюмени уже несколько лет. Она также придумала нарушения в несуществующей школе №87, нафантазировала о махинациях с открепительными и т.д.

"Есть большие сомнения в честности ресурса", - считает Екатерина Козеева.

Вдохновившись примером землячки, конкурс фейковых сообщений о нарушениях на выборах объявило издание "Ura.ru".