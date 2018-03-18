Почти полмиллиона человек приняли участие в "Тюменской весне"

Массовость и масштабность фестиваля "Тюменская весна" впечатляет. По последним данным, участие в нем приняли 420 тысяч тюменцев и 65 тысяч тоболяков.

В течение дня 18 марта на фестивальных площадках люди могли поучаствовать сразу в нескольких мероприятиях: послушать выступления артистов, ответить на вопросы викторины и получить призы, а также подкрепиться кашей и чаем.

В школах в этот день проходили конкурс "Поющий город" и форум "Большая перемена". В Тюмени в них участвовали 126,5 тысяч детей и их родителей, в Тобольске – более 26 тысяч.

В "Поющем городе" выступали ученики с 1-7 классов. Дети хором пели о детстве, дружбе и Родине. Специальное родительское жюри оценивало чистоту исполнения, сценическую культуру и активность групп поддержки. Победители конкурса награждены посещениями тюменских театров, а также поездками в Тобольск и "Жемчужину Сибири".

В "имитации ЕГЭ" в рамках форума "Большая перемена" обновили свои знания по семи предметам – русскому языку, математике, иностранному языку, физике, географии, биологии и обществознанию. "Девятиклассники" сдали еще и историю.

В викторине "Тюмень – она моя" на вопросы в областной столице ответили 293 тысячи человек. За правильные ответы они получили более 66 тысяч крупных подарков – телефоны, телевизоры, микроволновые печи, блендеры, чайники и фены. В Тобольске знания истории края продемонстрировали 62 тысячи участников. Они получили более тысячи подарков.

Удалась и продовольственная ярмарка, развернувшаяся на площадках фестиваля "Тюменская весна". В Тюмени приобрести самые качественные, вкусные и полезные продукты питания от местных производителей по акционной стоимости смогли порядка 200 тысяч человек. В Тобольске – около 36 тысяч человек.