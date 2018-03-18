Попробовать себя в сдаче ЕГЭ решились более 20 тысяч взрослых тюменцев

Более 22,5 тысяч родителей стали участниками "имитации ЕГЭ", которая проходила 18 марта в разных муниципальных образованиях Тюменской области. Наибольшую трудность у взрослых вызвали не сами задания, а требование сдать мобильные телефоны перед кабинетом.

По информации организаторов, по данным на 16:00 в акции уже приняли участие 10 456 жителей областной столицы, более 3 тысяч тоболяков. Это намного больше, чем в прошлом году, и выше запланированных показателей.

Как сообщила начальник управления общего образования департамента образования и науки Тюменской области Людмила Чеботарь, в 2018 году расширился список предметов ЕГЭ, которые могли выбрать родители. Сдать экзамен можно было по семи предметам – русскому языку, математике, иностранному языку, физике, географии, биологии и обществознанию. Имитация экзамена для 9 классов проходила дополнительно по истории.

"Мы проводим имитацию ЕГЭ, чтобы родители сами увидели, как происходит экзамен. Больше всего родителей удивляло, что нужно перед экзаменом не просто выключить, а оставить телефоны. Это элементарные вещи, которые уже много лет существуют на экзаменах, но они до сих пор вызывают тревожность. Также проект позволяет оценить степень сложности заданий, которые предстоит решать детям", - прокомментировала Людмила Чеботарь.

Во время имитации ЕГЭ никто не требовал от родителей выполнить задания, чтобы оценить их знания. Тем не менее, ответы будут проанализированы, результаты станут известны позже. Взрослые уже получили сертификаты об участии в имитации экзамена и четыре буклета с рекомендациями для выпускников, в том числе с советами психолога, пишет "Вслух.ру".