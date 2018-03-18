В конкурсе "Открой свою Тюмень" участвуют более десяти тысяч тюменцев

Тюменцы активно фотографируются в специальных рамках с тюменскими достопримечательностями. Для участия в конкурсе за билеты на концерт Тимати и Елки получившиеся снимки нужно опубликовать в социальной сети "ВКонтакте" под хештэгом #откройсвоютюмень.

"Снимки в фоторамках сделали около 10 тысяч тюменцев, просто не все еще выложили их в сеть. Тюменцам нужно успеть опубликовать снимок до 21:00. Голосование за фотографии продлится до завтрашнего вечера, поэтому у горожан есть еще время попросить поставить лайки своих друзей и знакомых", – напоминает куратор проекта "Открой свою Тюмень" Ольга Петрушина.

Напомним, организаторы разыгрывают 3000 билетов. Их получат те, кто наберет больше лайков. Выступление состоится во Дворце спорта 25 марта при поддержке тюменского международного аэропорта Рощино,сообщает "Вслух.ру".

Сделать фото можно до 20:00. В городе установлено более 250 фоторамок. Их адреса можно уточнить на портале "Тюмень - наш дом".