97-летняя тюменка проголосовала из дома

Тюменская долгожительница, мать четверых детей, 97-летняя Августина Зарубина проголосовала из дома. Она отметила, что рада исполнить свой гражданский долг, и что ей предоставили такую возможность.

Августина Зарубина много лет проработала учителем математики в сельской школе Армизонского района Тюменской области, а когда была назначена директором образовательного учреждения – в избирательной участковой комиссии. Она отметила, как хорошо, что к пожилым людям приходят на дом для того, чтобы они смогли проголосовать, пишет ИА "Тюменская линия".

Наблюдатель от Общественной палаты Российской Федерации Алексей Кучеров сообщил, что по данным на 10:00 подано 23 заявки для голосования на дому, в течение дня до 19 часов люди могут позвонить и оставить заявку, чтобы к ним выехали на дом. Это могут быть инвалиды, пожилые люди или те, у кого нет возможности попасть на избирательный участок. Заявку рассматривает избирательная комиссия и дает согласие.

"Мы приедем к каждому, кто хочет исполнить свой гражданский долг, но не может прийти на избирательный участок. В присутствии членов избирательной комиссии и наблюдателей человек заполняет соответствующее заявление и получает бюллетень для тайного голосования, затем опускает его в специальный ящик, который будет вскрыт после окончания голосования", - прокомментировал Алексей Кучеров.