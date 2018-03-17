Юные тюменцы вернулись с медалями с PROFESTа

Тюменские школьники успешно выступили на всероссийском технологическом фестивале PROFEST в Москве и прошедших в рамках него соревнованиях профмастерству JuniorSkills.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюмеснкой области Евгения Самохвалова, наши ребята завоевали золотую медаль JuniorSkills в компетенции "Мобильная робототехника", серебро JuniorSkills по компетенции "Прототипирование", серебро в новом направлении "Инженерный проект" и награду за "Лучшее исследование" в JrFLL.

В соревнованиях по профмастерству JuniorSkills помимо традиционных состязаний ("Мобильная робототехника", "Прототипирование", "Интернет вещей" и т.п.), прошел "Чемпионат корпораций". В нём тюменцы - воспитанники клуба "RoboCraft" (Иван Михайлов, Артем Роднаев, тренер Евгений Швецов) участвовали впервые. Ребята создавали роботов-сортировщиков сельскохозяйственной продукции для агрохолдинга "Кубань" и беспилотный аппарат для мониторинга подземных запасов для добывающих предприятий (уголь в разрезах) по заказу "РУСАЛ".

Всего сотая доля балла отделяет команду областной физико-математической школы от призового места, но у ребят есть все шансы войти в число победителей – в рамках "Робофеста" они писали всероссийскую олимпиаду по физике, результаты которой будут известны уже в конце марта. Победители этой олимпиады могут претендовать на зачисление на физический факультет МГУ без экзаменов, а призеры – на получение 100 баллов на внутреннем экзамене МГУ при поступлении. Другие российские вузы также предоставляют льготы победителям олимпиады, пишут "Аргументы и Факты – Зaпадная Cибирь".