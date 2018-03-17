Тюменцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

Продукцию местных производителей с максимальной скидкой смогут приобрести тюменцы на ярмарках, которые пройдут в областной столице 18 марта в рамках фестиваля "Тюменская весна", пишет "Мегатюмень".

Сельхозпроизводители представят горожанам широкий ассортимент молочной и рыбной продукции, колбас, а также яйцо и сладости. Скидки составят до 30%. А маленьким горожанам будут предложены сладости и полезные лакомства.

Кроме того, на фестивальных площадках будут работать предприятия общественного питания с кулинарной продукцией и выпечкой, а также настоящие полевые кухни, где участники праздника смогут угоститься гречневой кашей с тушенкой. В качестве предлагаемых продуктов горожане могут быть уверены.

Все предприятия-участники работают на внутреннем рынке, ориентированы на тюменского потребителя и дорожат своей репутацией, поэтому качеству всегда уделяют самое пристальное внимание.

Отметим, что в этот день на территории города будут работать почти 200 площадок, здесь же помимо торговли, жителей Тюмени ждет развлекательная программа, концертные номера, викторина, где главными подарками станут телевизоры и мобильные телефоны (iPhone X) и фотоконкурс "Открой свою Тюмень". Горожане могут купить необходимые товары с выгодой до 30%. Адреса ближайших к дому площадок можно узнать на странице фестиваля "Тюменская весна" в Интернете.