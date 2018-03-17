Более сотни тюменцев захотели стать донорами костного мозга

В рамках акции по пополнению регистра доноров костного мозга , которая прошла в Тюмени с 26 февраля по 12 марта, 112 человек сдали кровь на типирование, сообщает "Вслух.ру".

Сдача крови автоматически означает попадание в регистр доноров, призванный помочь больным раком. Типирование будет проводиться в Санкт-Петербурге.

Каждый из сдавших кровь может стать реальным донором в любое время. Все зависит от того, понадобится ли помощь генетическому близнецу. Если донор подошел реципиенту, его позовут спасать чью-то жизнь. Прежде чем из потенциального превратиться в реального донора, человек пройдет полное медицинское обследование, цель которого – сделать забор клеток максимально безопасным.

Как напоминают организаторы, регистр создается на деньги жертвователей. И крайне важно, чтобы добровольцы, вступающие в ряды регистра, понимали, что это ответственный шаг. К сожалению, случаи отказов от донации при совпадении HLA-фенотипа нередки. Среди самых частых причин – запрет родственников и недостаток информации.