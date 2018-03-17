Более двух тысяч тюменских школьных хоров споют в один день

Множество музыкальных батлов пройдет в Тюмени и районах региона в это воскресенье, 18 марта. В областной столице в рамках фестиваля "Тюменская весна" пройдет марафон #поющийгород, который объединит более двух тысяч школьных хоров.

Соревноваться в хоровом искусстве будут учащиеся 1-7 классов на базе своих учебных заведений. Выступления начнут самые юные участники – первоклашки в 9.00, пишет "Мегатюмень".

Оценивать конкурсантов будет специально сформированная комиссия из родителей по нескольким критериям: чистота исполнения, общая сценическая культура, творческий подход и элементы театрализации в представлении песни.

Дополнительные баллы конкурсантам может принести и креативная поддержка болельщиков, которыми могут стать родители, бабушки с дедушками, братья и сестры учеников. К слову, конкурсные комиссии формируются таким образом, чтобы родители обучающихся из классов одной параллели оценивали выступления обучающихся из классов других параллелей этой школы.

Команды, занявшие первое место, будут награждены поездкой в Тобольск, занявшие второе место отправятся в Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", а третье – получат настольные игры. Для победителей песенного марафона одним из главных подарков станет участие в сводном хоре, который будет сопровождать Тюменский филармонический оркестр на выступлении в Дни славянской письменности и культуры в мае.