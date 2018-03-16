Тюмень за день: 16 марта

Алиса Сайгина признана обладательницей самой красивой косы среди юных тюменок

В Тюмени подвели итоги конкурса "Коса - девичья краса". Победительницей стала Алиса Сайгина. Юная красавица своей пластикой, грацией и выразительностью просто очаровала жюри и зрителей.

После закрытия избирательных участков в Тюмени начнется митинг-концерт

Традиционный митинг-концерт "Россия-Крым: Вместе навсегда!" в этом году состоится 18 марта. Праздничные мероприятия по случаю четырехлетия воссоединения Крыма и России начнутся в 20:30 на площади 400-летия Тюмени у драмтеатра (Республики, 129).

Тюменцам обещают теплые выходные

По прогнозу виртуальных синоптиков, предстоящие выходные в Тюмени будут теплыми, возможны осадки в виде снега и даже дождя.

Топ мероприятий на 17–18 марта в Тюмени: The Rasmus, Lumen, Guf и киберспорт

Грядущие выходные в Тюмени богаты на концерты: The Rasmus, Lumen, Guf, Gilead, Север Га, орган и саксофон, рок и хип-хоп... А еще Тюмень ждет самое масштабное киберспортивное соревнование. Подробнее о мероприятиях на 17-18 марта — в обзоре от "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

В Тюмени наградили лучших учителей и воспитателей

На днях в Тюмени прошла торжественная церемония награждения городского конкурса профессионального мастерства "Педагог года – 2018".

Тюменцев приглашают на выставку доспехов средневековой Сибири

В Археологическом музее-заповеднике заработала экспозиция "В арсенале древних воинов". Выставка доспехов и вооружения средневековой Сибири организована совместно с негосударственным частным учреждением культуры "Музей частных коллекций", предоставившего часть музейно-экспозиционного материала.