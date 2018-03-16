В Тюмени пройдет IX Юридическая неделя

IX "Юридическая неделя в Тюмени" пройдет 19 и 20 апреля. Ежегодно она проводится Тюменской областной думой совместно с союзом "Западно-Сибирская Правовая Палата" при поддержке НП "Тюменский деловой Клуб". В комплексе публичных мероприятий принимают участие представители законодательной и исполнительной власти, руководители предприятий малого и среднего бизнеса, ИП, руководители департаментов крупных предприятий, практикующие юристы, адвокаты, иногородние спикеры и гости.

В программе Юридической недели — 2018 запланировано проведение юридического форума "Партнерство в бизнесе: война и мир", круглых столов: "Банкротство бизнеса: сложности и пути их решения", "Налоговые тренды 2018. Что важно знать бизнесу?", сессии в формате World Café "Как вернуть долги". С авторским семинаром об уголовных рисках бизнеса выступит Денис Саушкин (управляющий партнер АБ "ЗКС", Москва). Завершится Юридическая неделя традиционным турниром ЗСПП по судебным поединкам с участием практикующих юристов и судей.

По словам генерального директора ЗСПП Вячеслава Юрковского, IX Юридическая неделя отличается по формату проведения от предыдущих большей интенсивностью мероприятий. Проведение форума, семинара, круглых столов, дискуссий нового формата, а также традиционного турнира по судебным поединкам будет организовано без привычных пауз — в два дня. Такой интенсивный режим проведения мероприятий позволит их участникам не разрывать свое рабочее время, а за краткий промежуток времени получить максимум полезной информации и сделает удобным участие иногородних партнеров.

В этом году благотворительный забег юристов "Legal Run", который с 2016 года проходил на набережной Туры, отменен в связи с проведением чемпионата мира по футболу в России. Возобновить проведение благотворительного забега планируют в 2019 году.

Посмотреть программу мероприятия и зарегистрироваться на него можно по ссылке.