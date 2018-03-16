Тюменцам напоминают, как быть с неубранными сугробами во дворах

В конце февраля – начале марта в Тюмени дважды выпала месячная норма осадков. Согласно правилам, со дворов жилых домов управляющие компании должны вывезти снег в течение 14 дней после снегопада, то есть его последствия должны быть повсеместно ликвидированы уже к началу следующей недели.

Как рассказали в пресс-службе администрации Тюмени, сейчас квартальные административных округов ежедневно обходят дворовые территории и проводят работу с управляющими компаниями для решения проблемы. Сначала УК предупреждают о необходимости провести уборку и вывезти снег со двора, а также убрать сосульки с крыш. Если никакие меры не предпринимаются, то на управляющую компанию составляется протокол об административном правонарушении, поскольку это является нарушением правил благоустройства города Тюмени.

С понедельника квартальные начнут обследовать дворы на предмет выполненной работы. Проконтролировать уборку снега в своем дворе могут и сами горожане. Сообщить о неубранном снеге можно по телефону приемной управы в зависимости от округа, а также через портал "Тюмень – наш дом".