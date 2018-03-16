Тюменцы смогут наблюдать за избирательными участками в режиме онлайн

"Ростелеком" запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов начиная с 23:00 17 марта по московскому времени. В отличие от выборов 2012 года в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать видео в режиме онлайн.

На портале нашвыбор2018.рф пользователи из любого региона России смогут наблюдать за ходом выборов на любом избирательном участке, оснащенном средствами видеонаблюдения. Для просмотра видео на портале пользователю не надо будет регистрироваться, достаточно будет выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера. Если гражданин захочет воспользоваться формой обратной связи, то ему нужно будет авторизоваться, используя учетную запись в ЕСИА. Работу портала в ходе выборов обеспечивает "Ростелеком".

Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков, то есть с 07:00 18 марта по местному времени, и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.

Для обеспечения поддержки пользователей портала нашвыбор2018.рф "Ростелеком" предоставил интеллектуальный номер 8-800-301-00-55 горячей линии, куда смогут обратиться представители УИК, ТИК и простые пользователи портала. Звонки на него будут бесплатными из любого региона России. Техническую поддержку звонков на этот номер будут осуществлять несколько центров обработки вызовов "Ростелекома".

ПАО "Ростелеком" было назначено правительством РФ единственным исполнителем по оказанию услуг по организации видеонаблюдения за ходом выборов президента РФ в марте 2018 года. В ходе проекта "Ростелеком" установил по всей стране более 40 тысяч комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами. В Тюменской области было установлено 812 IP-камер, в том числе 412 камер видеонаблюдения в Тюмени.