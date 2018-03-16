В Тюмени наградили лучших учителей и воспитателей

На днях в Тюмени прошла торжественная церемония награждения городского конкурса профессионального мастерства "Педагог года – 2018".

В этом году на очном этапе на звания лучших учителей, воспитателей и педагогов-психологов претендовали 46 педагогов тюменских школ и детских садов. Конкурсными испытаниями для них стали открытые уроки и занятия с детьми, мастер-классы и дискуссии с коллегами.

В номинации "Учитель года – 2018" победил учитель немецкого языка школы №17 Петр Агеев. Второе место у учителя биологии и географии школы №65 Алены Логиновских. Третье место присудили Карнакову Александру, учителю истории и обществознания школы №70. Детское жюри лучшим учителем признало Алёну Шастину, учителя истории и обществознания школы №48. Специальный приз от членов жюри конкурса получила учитель начальных классов школы №94 Алена Кузнецкая, сообщили в областном департаменте образования.

Воспитателем года стала Куликова Надежда, воспитатель детского сада №50. Второе место заняла Людмила Иванова из детского сада №121, третье — Анастасия Белоусова из детского сада №39.

В номинации "Педагог-психолог года – 2018" победителем стала Ксения Синюгина, педагог-психолог школы №68. Второе место у Анны Мордасовой из школы №25, третье у Елены Просвиркиной, педагога-психолога школы №63.

Фото: группа "Школьная жизнь_72" / vk.com