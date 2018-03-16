Алиса Сайгина признана обладательницей самой красивой косы среди юных тюменок

В Тюмени подвели итоги конкурса "Коса - девичья краса". Победительницей стала Алиса Сайгина. Юная красавица своей пластикой, грацией и выразительностью просто очаровала жюри и зрителей.

Конкурс проходил в три тура.

В первом девочки при помощи стихов, песен и сценок представляли себя.

В творческом туре зрители оценивали красоту распущенных волос, а конкурсантки демонстрировали умение петь, танцевать, рисовать, читать стихи и даже навыки единоборств. В этом же туре измерялась длина волос каждой участницы.

Самым колоритным стал "Весенний бал". В заключительном туре девочки вышли на сцену в вечерних образах и показали оригинальные прически из кос.