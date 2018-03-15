Благодаря тюменцу селфи с президентом теперь может сделать каждый

С сегодняшнего дня каждый может сделать селфи с президентом. Об этом сообщил 15 марта разработчик специального мобильного приложения Ярослав Попов.

"Теперь не только Тимати может похвастаться селфи, но и ты!" - рассказывает о запуске приложения Ярослав на своей странице в соцсетях. - Скачивай приложение "Фото с Путиным"! Включай фронтальную камеру, отключай блокировку поворота экрана и действуй. Не забывай выкладывать фото с хештегом #фотоспутиным #тюмень #tyumen".

Отметим, разработкой студента Тюменского индустриального университета Ярослава Попова "Фото с Путиным" воспользовались уже многие жители Тюмени. Так, благодаря приложению 8 марта женщины могли сделать фотографию на память и получить праздничный букет цветов от виртуального Владимира Путина. Вызвало приложение интерес и на студенческом форуме в Казани, в котором участвовал реальный президент России.

Однако раньше для фото нужны были специальные метки, сейчас можно обойтись и без них, а значит, совместное фото с президентом стало доступным для жителей всей страны.

Бесплатное приложение "Фото с Путиным"доступно в PlayMarket или AppStore.