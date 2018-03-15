Студенты Тюмени блеснули интеллектом, узнали, как заработать деньги и приумножить капитал. И это еще не всё

Студенты тюменских вузов активно и с пользой для себя лично и будущей карьеры провели несколько мероприятий. Кандидатами в Студенческий совет Тюменской области организовали для них интеллектуальную игру, встречи с профессионалами финансового рынка и руководством регионального отделения МООО "Российские студенческие отряды".

Ирина Челохсаева провела игру "Что? Где? Когда?", где видео-вопросы игрокам задавал обладатель высшей награды Клуба знатоков "Бриллиантовой Совы" Борис Бурда. Это добавило игре зрелищности и азарта. "Мы хотели показать, что интеллектуальные игры можно рассматривать как новые способы неформального образования, в процессе которых студенты в короткие сроки могут расширить свой кругозор в разных сферах знаний", - отметила Ирина.

Глеб Сахаров организовал для студентов встречу с профессионалами финансового рынка Тюмени на тему "Как сохранить и приумножить!" Сам он выступил в качестве начинающего инвестора. Опытом со студентами поделились действующие инвесторы - профессионально занимающийся трейдингом с 2012 года Игорь Полещук и генеральный директор IT-компании "Лист" и председатель комитета по блокчейну и криптовалютам "Опора России" Сергей Рыбцов. Более 100 студентов пожелали познакомиться с фондовым рынком России, узнать, на какую доходность можно рассчитывать и что выгоднее – инвестиции или спекуляции.

Василий Юрицын организовал встречу с председателем правления Тюменского регионального отделения "Российских студенческих отрядов" Александром Заболотских. Руководитель стройотрядов постарался настроить студентов на реализацию идей и проектов. Он предоставил информацию о трудоустройстве отрядов, тонкостях работы со студентами со стороны работодателей и многое другое.

Отметим, что для участия в выборах в Студсовет Тюменской области каждый кандидат должен организовать свое событие для студенчества. В программу войдут различные мероприятия, подробнее о них можно узнать здесь.