Рэпер ST и резиденты команды Black Star дадут бесплатный концерт в Тюмени

08:33 15 марта 2018
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www.vladtime.ru
| Фото: www.vladtime.ru

Бесплатные концерты российского рэпера ST и резидентов команды Black Star пройдут в Тюмени 17 и 18 марта. Артисты выступят на сцене Легкоатлетического манежа в рамках киберфестиваля Tyumen Cyber Fest 2018.

Как сообщили организаторы фестиваля, 17 марта свои хиты исполнит Natan,  Скруджи, KAN, а 18 марта даст концерт рэпер ST. Вход свободный, необходимо лишь зарегистрироваться.  Возрастное ограничение на фестиваль – 12+, также допускаются дети с родителями, вход на концерт только для совершеннолетних.

"Давно зарегистрировалась на фестиваль – хочу посмотреть, как киберспортсмены соревнуются друг с другом, изучить оружейные экспонаты. Выступление российских рэперов – очень приятный бонус!", – поделилась Светлана Ташланова, которая собирается посетить мероприятие.

Напомним, финал Tyumen Cyber Fest 2018 с призовым фондом 1 000 000 рублей пройдет 17 и 18 марта в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12). Здесь проведут турнир по пяти самым популярным киберспортивным дисциплинам – World of Tanks, CS:GO, Tekken7, DOTA2 и PUBG.

Гостей фестиваля ждут интерактивные площадки – различные "военные" фотозоны, VR-турнир, фотоматрица, игровые зоны, выставка оружия и многое другое.

Теги: компьютер , концерт , соревнования , турнир , фестиваль
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