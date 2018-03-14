Тюменцев ждут на бесплатных бизнес-семинарах и выставках

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет подборку бесплатных мероприятий на ближайшую неделю. Тюменцам предлагают бесплатные мастер-классы, выставки, занятия по медитации, наборы детей на бесплатные занятия и многое другое.
Бесплатный мастер-класс SMM PROFIT
Когда: 15 марта в 19:00
Где: "Легкоатлетический манеж", конференц зал (Тюмень, ул.ул. Луначарского, д. 12, 3 этаж)
Обязательная регистрация: http://ronum.ru/smmprofit/
На мастер-классе Вы узнаете, как сделать свой личный аккаунт или сообщество продающим, как привлечь клиентов, как использовать видео-контент и набрать подписчиков в социальных сетях. Все это поможет зарабатывать.
Образ будущей Тюмени обсудят на Tyumen Open Space
Когда: 16 марта в 19:00
Где: ТюмГУ (ул. Перекопская 15а, ауд. им. проф. А.Н.Дегтева)
Участие бесплатное, необходима регистрация: http://utmn.lomonosov-msu.ru/rus/event/4918/
TOS - это мероприятие, на котором в режиме "здесь и сейчас" мы будем самостоятельно определять главные проблемы города, выделять ключевые тенденции развития Тюмени, делиться опытом и знаниями.
"Премьер дом" отмечает день рождения
Когда: 17 марта в 15:00
Где: "Премьер дом" (ул. Мельникайте 104)
В программе: уникальная фотозона с Остапом Бендером - танцевальные номера - квест-игра "12 стульев" - творческие мастер-классы - конкурсы, подарки и конечно- же чаепитие с тортом!
Сахаджа Медитация для начинающих
Когда: 17 марта, в субботу в 14.00
Где: Свердлова 5/2, офис 206,дверь справа, домофон 4
Телефон: 8 982 934 2118
На занятии вы узнаете о тонком теле и его свойствах, чакрах, энергии Кундалини, попробуете сбалансировать свои эмоции и действия, ощутите мир и гармонию внутри себя, а также сделаете первый шаг на пути к самопознанию.
Выставка тюменских художников "КОМПОТ"
Когда: 17 марта в 12:00 — 17 апреля
Где: Тюмень, Малыгина, 49/2
Хочешь посмотреть на мир глазами художника? Приходи на "КОМПОТ"! Мы собрали лучшие работы более чем 20 тюменских художников. Все они находятся на разном уровне владения мастерством: от профессионального художника до ученика художественных курсов.
ГАУ ТО "ЦСО "Воронинские горки" приглашает детей от 8 лет на бесплатные занятия олимпийским видом спорта:
Насыщенная всесезонная программа;
Участие в официальных соревнованиях;
Присвоение разрядов.
Тренер: Борисова Елена +7 982 911 98 83
Куратор проекта: Алексей Козлов +7 912 398 88 38
Место расположения: Тюмень, проезд Февральский, 9
Еще больше бесплатных мероприятий здесь: https://vk.cc/7PoA14
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