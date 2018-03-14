Тюмень за день: 14 марта

Тюменцы могут получить до полумиллиона рублей на свои театральные и издательские проекты
Молодежный театральный центр "Космос" принимает заявки на конкурс грантов на реализацию творческих проектов "MyART". Получить грант могут местные творческие сообщества и инициативные граждане.
В Тюменской области на 20% уменьшилось число острых отравлений
По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, в 2017 году в регионе зарегистрировано 1857 случаев острых химических отравлений. По сравнению с 2016 годом их количество сократилось на 20%.
Тюменцы раскупили все билеты на концерт Билана
Популярный российский певец Дима Билан выступит с программой "Опять 35" в Тюмени 21 марта. Концерт начнется в ДК "Нефтяник" в 19:00. На сегодня проданы все билеты, их стоимость составляла от 1500 до 6000 рублей, сообщает "Афиша Тюмень | КтоКуда72".
ТюмГУ приглашает в бесплатную летнюю школу
Стартовал прием заявок на участие в летней школе "Беспредельное будущее и границы человеческого", которую проведет Школа перспективных исследований ТюмГУ 8–16 июня, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.
Тюменке вернули зрение после десяти лет слепоты
Врачи Областной клинической больницы №1 вернули зрение 90-летней жительнице Тюмени, которая около десяти лет жила практически слепой на оба глаза. У женщины была запущенная стадия катаракты, при которой хрусталики стали полностью молочно-белыми. Все осложнялось возрастными изменениями глаза.
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