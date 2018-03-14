В Тюмени работают группы самопомощи родственников больных деменцией

В Тюмени группы поддержки и самопомощи родственников организованы в рамках социально-просветительского проекта "Сервисное бюро для людей с деменцией"

Встречи проходят дважды в месяц на базе Областного геронтологического центра. Там тюменцы могут побеседовать с людьми, оказавшимися в аналогичной ситуации, обменяться опытом, обсудить социальные и психологические вопросы.

Занятия в группах ведут квалифицированные специалисты в области гериатрии, здравоохранения, социальной сферы, психологи. Родственники людей, страдающих деменцией, разбираются, как правильно общаться и заботиться о близком человеке, который страдает нарушением когнитивных функций, как избежать при этом собственного эмоционального истощения, как организовать дома досуг для пожилого родственника, как определить, что активность больного становится небезопасной, что делать в случае, когда нет возможности ухаживать круглосуточно за пожилым человеком.

"Благодаря таким группам у человека появляется новый круг общения с такими же людьми, у которых есть пожилые родственники с деменцией. Здесь люди делятся своими переживаниями, имеют возможность обмениваться мнениями и идеями, оказывая тем самым психическую и физическую поддержку, помогают друг другу в преодолении трудностей при уходе за дементными близкими", — отмечают организаторы проекта.

Обучение в группах бесплатное.

Социально-просветительский проект "Сервисное бюро для людей с деменцией" реализуется с декабря 2017 года Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" на средства из фонда президентских грантов.

Центр дневного пребывания, действующий в рамках проекта, предлагает двухразовое разовое горячее сбалансированное питание, занятия адаптивной физкультурой для поддержания двигательной активности, досуговые мероприятия, занятия арт-терапией, гигиенический уход, консультации и информирование, психологическое сопровождение родственников, ухаживающих за людьми, страдающими деменцией.

Подробную информацию можно получить по телефону (3452)64-66-61 или на сайте фонда "Старшее поколение".