Тюмень за день: 13 марта

Продажа билетов в тюменский аквапарк стартует 1 мая

Компания "Сибинтел-холдинг" сообщила о новом названии готовящегося к сдаче аквапарка. Напомним, долгое время у строящегося объекта было рабочее название "Аквамарин". Сейчас на официальном сайте аквапарк именуется как "ЛетоЛето". Его открытие намечено на июнь 2018 года.

На каждого тюменца в среднем приходится две платежные карты

Жителям юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выдано 7,7 млн платежных карт, из них 800 тысяч карт российской платежной системы "Мир". На каждого жителя региона приходится в среднем по две платежные карты. Такие данные по состоянию на 1 января 2018 года приводят в Тюменьстате.

Тюменские лыжники закроют зимний сезон

В эту субботу, 17 марта, в Тюмени пройдут соревнования по лыжным гонкам "Закрытие зимнего сезона 2017–2018". Состязания состоятся на лыжной базе СДЮСШОР № 2 в лесопарке "Затюменский".

Александр Петрушин презентует книгу о выборах в Тюмени

15 марта в 14.00 презентация книги пройдет в информационно-библиотечном центре ТюмГУ. В этот день книгу можно будет купить в магазине "Никто не спит" (первый этаж ИБЦ ТюмГУ). Вход свободный.

Тюменские школы участвуют в песенном марафоне

18 марта в школах Тюмени пройдет марафон "Поющий город". На весенних концертах смогут побывать все родственники и друзья юных хористов, а заодно принести артистам дополнительные баллы за выступление.