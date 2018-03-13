Тюменские школьники стали победителями национального чемпионата JuniorSkills

Тюменцы стали победителями и призерами IV национального чемпионата JuniorSkills. Первое место в компетенции "Мобильная робототехника" в возрастной категории 14+ заняли учащиеся лицея №81 Матвей Васильев и Артем Бахтерев. Еще одна тюменская команда заняла второе место в компетенции "Прототипирование" среди участников старше 14 лет. Это воспитанник детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Барышев и ученик областной физико-математической школы Владислав Федоров, рассказали в пресс-службе дворца "Пионер".

Чемпионат проходил в Москве с 6 по 11 марта. В нем приняли участие 450 юниоров в возрасте от 10 до 17 лет из 30 регионов России.