В Тюменской области на четверть снизилось число болеющих ОРВИ

На территории Тюменской области регистрируется сезонная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. На прошлой неделе в регионе с ОРВИ и гриппом в медучреждения обратились 15465 человек, что ниже эпидпорога на 10%. По сравнению с позапрошлой неделей число заболевших снизилось на 26% за счет всех возрастных групп, сообщили в тюменском управлении Роспотребнадзора.

В Тюмени заболело 10544 человек, что меньше на 15% по сравнению с позапрошлой неделей. По результатам вирусологического мониторинга было обнаружено 5 положительных находок гриппа В, 3 положительных находки гриппа A (H1N1)-2009 и 1 положительная находка А(H3N2).

В Тюменской области продолжаются карантинные мероприятия.