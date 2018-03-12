Ушел из жизни Эдуард Соболь. Многие годы творчество талантливого балетмейстера было связано с Тюменью

Эдуард Соболь долгое время работал главным балетмейстером Тюменского драматического театра. В последние годы служил в Томском драмтеатре. В нашем театре его последней работой был спектакль "Мирандолина" в сентябре 2017 года. В полдень 10 марта Эдуарда Григорьевича не стало.

"Трагичная весть. Мне посчастливилось много лет работать с этим талантливым человеком, - вспоминает о Соболе бывший директор театра Владимир Коревицкий. - В начале 90-х годов мы пригласили его как балетмейстера поработать над постановкой спектакля "Non Dolet". Ставил спектакль режиссер нашего театра Алексей Ларичев. Для него это тоже была первая постановка. После их творческое сотрудничество продолжалось много лет. Эдуард Григорьевич - человек танца, балетмейстер-режиссер. Он вносил в спектакли особую пластически одухотворенную атмосферу. Уверен, что все актеры, кто с ним работал, были влюблены в этого человека. Интеллигентный, талантливый, красивый, вежливый, спокойный... С прекрасным вкусом и особым видением будущего спектакля".

"Выражаю искреннюю скорбь как творческому коллективу нашего тюменского театра, так и артистам театров Томска, Кургана, Сургута, Уфы.... Его уход - невосполнимая утрата для театров Западной и Восточной Сибири, где создавал свои спектакли Эдуард Григорьевич Соболь. Выражаю также соболезнование родным, близким и друзьям этого удивительного человека-танца!" - сказал Владимир Коревицкий.

Более двадцати лет Эдуард Соболь являлся постановщиком пластики и хореографии 65 спектаклей тюменского драматического театра. Он работал со многими замечательными мастерами и крупными режиссёрами и удивительными личностями – В. Меньшовым, А. Горбанем, В. Е. Воробьёвым, О. Куликовым, А. Кацем. Помимо этого, ставил спектакли в Сургуте, Краснодаре, Кургане и Томске, давал мастер-классы в Америке.

Его талант высоко оценивали и российские театральные критики. Своими знаниями и опытом Эдуард Соболь щедро делился с другими. Он преподавал в Тюменской государственной академии искусств и культуры (доцент кафедры хореографии). Однако своим Учителем его считают не только бывшие студенты, но и многие из тех, кого он не учил специально - актёры тюменского драматического театра разных поколений. Один из его учеников и последователей - Дмитрий Ефимов. Сегодня у него свой театр, который задает главный тон хореографическому искусству в Тюмени и собирает аншлаги при любом количестве своих представлений.

"Вся театральная Тюмень, зрители, видевшие спектакли Эдуарда Григорьевича, его ученики, те кому довелось с ним работать, зрители в разных городах России, где до сих пор с успехом идут спектакли с хореографией Эдуарда Григорьевича, его друзья и коллеги скорбят по ушедшему от нас прекрасному человеку и другу который так много еще мог сделать для того, что бы мир вокруг стал прекрасней," - сообщается на сайте Тюменского культурного объединения.

Коллектив Тюменского большого драматического театра выражает глубочайшее соболезнование семье Эдуарда Соболя и всем поклонникам его таланта.