В Тюменской области более двух тысяч должников лишили права садиться за руль

По сообщению тюменской службы судебных приставов, в регионе за неуплату долга в специальном праве на управление транспортными средствами ограничили 2515 должников. Большая часть, порядка 1,7 тысячи, это должники по алиментам. Также в этом праве были ограничены около 500 должников по штрафам из-а за нарушения ПДД. Еще более сотни — это те, кто не возместили ущерб, причиненный преступлением, 169 человек не компенсировали моральный вред. В результате применения этой меры принудительного взыскания в январе текущего года было взыскано 4,3 млн рублей.

"После вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об ограничении в спецправах управление транспортными средствами недопустимо. В случае фиксации нарушения должник привлекается к административной ответственности. Административное наказание может заключаться как в 50 часах обязательных работ, так и в лишении права управления с изъятием удостоверения на срок до одного года", — отмечают в УФССП по Тюменской области.