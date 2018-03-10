Предприниматели Тюменского района провели мастер-классы для школьников

Более 200 старшеклассников Тюменского района приняли участие в проекте "Стратегия жизни", в рамках которого они встретились с экспертами в сфере бизнеса и поговорили о необходимости постоянного собственного развития, пользе конкуренции, о рисках и легких деньгах.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, всего в рамках акции состоялось 12 встреч, в том числе 8 мастер-классов.

По словам первого заместителя главы Тюменского района Николая Пуртова, даже если из двухсот участников проекта хотя бы 10-15 задумаются над этими вопросами и сделают выбор более сознательным - то это уже будет успех.

Ведущий одного из мастер-классов Дмитрий Захаров сразу же вовлек ребят в активное общение: ставил интересные задачи, отвечал на вопросы, поражал неожиданными выводами. Легко и доступно, на собственных примерах Дмитрий объяснил, что предприниматель – это всегда новатор, он все делает первым, постоянно рискует, не боится проигрывать, и на самом деле большинство людей гораздо успешнее будут в жизни в качестве специалистов.

Предприниматель уверен, что полученная информация будет для ребят полезной: "В бизнесе юные предприниматели могут быть весьма успешны, потому что они гораздо больше готовы рисковать, не боятся получить негативный опыт. У них больше позитивного настроя, больше веры в то, что у них получится".

Двум самым активным участникам встречи предприниматели подарили книгу лидера тюменской "ОПОРЫ РОССИИ" Эдуарда Омарова "Кустари и Рокфеллеры".