В Тюменском лесотехникуме прошли мастер-классы по садоводству

Студенты и преподаватели Тюменского лесотехникума в преддверии садово-огородного сезона провели мастер-классы по садово-парковому и ландшафтному строительству, пишут "Аргyменты и Фaкты – Зaпадная Cибирь".

Мастер-класс "Флористические идеи" продемонстрировали призеры региональных чемпионатов WorldSkills 2016 и 2017 годов компетенции "Флористика" Кристина Худякова и Алия Ермушкина. Девушки показали приемы сборки спирального и кругового букетов, рассказали об основных правилах подготовки цветов и применении декоративных элементов в композициях.

Педагог Наталья Поминова рассказала об особенностях посадки лилий бульбочками, прикорневыми луковицами и чешуйками, отметила особенности ухода за азиатскими и трубчатыми гибридами. Совместно с участниками встречи посадила лилии чешуйками в различные субстраты: перлит, почвогрунт приобретенный в магазине, привезенный из леса и смесь почвогрунта с перлитом.

Посадку цветочных культур семенами на рассаду продемонстрировала преподаватель Анна Какабадзе. Студенты попробовали посадить семена лобелий и петуний, клещевины. Педагог обратила внимание на маркировку посевов, частоту поливов и температурный режим, который рекомендовала соблюдать для получения более качественной рассады.

Добавим, что мастер-классы и профориентационные встречи в колледжах и техникумах региона проходят регулярно. Узнать об их многообразии можно на официальных сайтах образовательных организаций.