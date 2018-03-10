Школа добровольца открылась в Тюмени

Школа добровольца распахнула свои двери в Тюменском государственном университете с целью повышения общественной активности молодежи и развития организованной и регулярной работы в социальной сфере, пишет "Мегатюмень".

В течение весеннего семестра студенты будут проходить еженедельные занятия под руководством опытных педагогов и тренеров, среди которых преподаватели Института психологии и педагогики, региональные и федеральные спикеры.



В конце каждого месяца обучающиеся должны сдать итоговые экзамены для присуждения квалификации (стажер, доброволец, куратор). Планируется, что на протяжении трех месяцев студенты должны посещать лекции и семинары, а также в обязательном порядке пройти практику в Лиге добровольцев ТюмГУ, то есть принять участие в выездном социально-значимом мероприятии. Каждый слушатель имеет возможность пройти путь от стажера до куратора своего собственного социального проекта. После успешного обучения всего курса участникам вручат сертификаты о прохождении школы, подтверждающие уровень подготовки добровольца.

