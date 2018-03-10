Школа добровольца открылась в Тюмени

Школа добровольца распахнула свои двери в Тюменском государственном университете с целью повышения общественной активности молодежи и развития организованной и регулярной работы в социальной сфере, пишет "Мегатюмень".
В течение весеннего семестра студенты будут проходить еженедельные занятия под руководством опытных педагогов и тренеров, среди которых преподаватели Института психологии и педагогики, региональные и федеральные спикеры.
В конце каждого месяца обучающиеся должны сдать итоговые экзамены для присуждения квалификации (стажер, доброволец, куратор). Планируется, что на протяжении трех месяцев студенты должны посещать лекции и семинары, а также в обязательном порядке пройти практику в Лиге добровольцев ТюмГУ, то есть принять участие в выездном социально-значимом мероприятии. Каждый слушатель имеет возможность пройти путь от стажера до куратора своего собственного социального проекта. После успешного обучения всего курса участникам вручат сертификаты о прохождении школы, подтверждающие уровень подготовки добровольца.
"Студенты, как правило, не располагают опытом и специальными знаниями в социальной сфере. Чтобы быть добровольцем в специализированном учреждении, нужны знания. Важно проходить предварительное обучение, чтобы не нарушить принцип "не навреди" по отношению к благополучателю", - рассказала Ирина Никулина, руководитель центра добровольцев.
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