Названы победители конкурса "Мистер и Мисс ТИУ"

Кристина Созонова и Владислав Пантелеев стали победителями конкурса "Мистер и Мисс ТИУ", прошедшего в Тюменском индустриальном университете. Финал проекта прошел в СК "Зодчий" 2 марта, сообщает "Мoй пoртал".

Также огласили результаты онлайн-голосования. На звание мисс-онлайн ТИУ претендовали 10 участниц, за них свои голоса отдали более 5667. Лидером голосования стала Масилисо Мутумбо, за неё проголосовали 1129 раз. Мистером-онлайн стал Самир Самоловов, он набрал 624 голоса.

Напомним, участникам весь февраль предстояло испытывать свои силы в интеллектуальных и спортивных конкурсах, получать знания на полезных мастер-классах и совершать добрые дела. Одним из таких добрых событий стало проведение мастер-класса в Центре детей-инвалидов и сирот "Творчество". Конкурсанты играли с детьми, показывали им фокусы и устроили битву на игрушечных мечах.

Что касается мастер-классов, то самым значимым для участников стал обучающий семинар по оказанию первой помощи пострадавшим от представителей спасательного студенческого отряда "Адреналин" Тюменского индустриального университета. Участникам конкурса рассказали, как вести себя и оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях, как необходимо оказывать психологическую помощь пострадавшим. Умение грамотно оказывать помощь – знание, которое можно получить всем желающим в Студенческом спасательном отряд "АДРЕНАЛИН".