В Тюменской области стартовал проект для старшего поколения "Ветеранское подворье"

Проект "Ветеранское подворье" для людей старшего поколения стартовал в Тюменской области в конце февраля и продлится до 30 ноября текущего года. Для участников пройдут мастер-классы и лекции по содержанию домашних животных и огорода, а также школы здоровья, конкурсы и концерты.

Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов Тюменская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. На мероприятия будет направлено почти 2,3 миллиона рублей.

По мнению ветеранов в регионе необходимо поддержать интерес и любовь людей старшего возраста к работе на садово-огородных участках, животноводстве и пчеловодстве. Проект поможет показать творческий потенциал людей золотого возраста, сохранить семейную преемственность. С учетом коэффициента семейственности, проект позволит охватить более пятидесяти процентов населения региона, пишет "Тюменская область сегодня".