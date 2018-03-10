В Тюмени откроется школа инструкторов детско-юношеского туризма

Школа по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма открывает в Тюмени дворец творчества и спорта "Пионер" вместе с Федерациями спортивного туризма и спортивного ориентирования Тюменской области. Обучение стартует в середине марта, сообщили в пресс-службе губернатора.

Курс ориентирован на специалистов по туристско-краеведческой деятельности, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, педагогов-предметников, а также лиц старше 18 лет, не являющиеся педагогическими работниками.

До сентября слушатели пройдут подготовку по детско-юношескому туризму, краеведению и других направлениях работы с детьми, активно использующих походно-экспедиционные формы.

Программа включает практические, теоретические занятия и поход первой категории сложности по Южному Уралу. После окончания школы слушатели получат удостоверение "Инструктор детско-юношеского туризма", а также справки об участии в походе первой категории сложности, что позволит им в дальнейшем участвовать в более сложных походах.

Организационное собрание пройдет 14 марта в 10.00 в Центре туризма и краеведения, по адресу: г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 34. Желающие пройти обучение должны подать заявку до 10 марта 2018г. на почту turism@pioner72.ru или smirnykh@pioner72.ru с пометкой "Школа ИДЮТ". Телефон для справок: (3452) 29-02-10 доб.147, 89044904956, координатор проекта: Алена Смирных.