Год добровольчества официально стартовал в Тюменской области

Фото ДТиС "Пионер"

Официальное открытие Года добровольчества прошло на нескольких площадках Тюмени. 6 марта все волонтёрские и добровольческие движения региона презентовали свою работу и пригласили горожан в свои ряды.

Во Дворце творчества и спорта "Пионер" с приветственным словом выступили представители ТРО ВОД "Волонтеры Победы", ТРО ВОД "Волонтеры - медики", представители событийного, инклюзивного, спортивного, социального, профилактического, "серебряного" и других направлений добровольчества. Участники представили интерактивные площадки с демонстрацией своей работы, интеллектуальные игры и кейс-батлы, пишет "Мой портал".

В Центре развития творчества детей и юношества "Грант" прошло ток-шоу "Доброволец в городе". О работе волонтеров рассказали руководители проектов: Ольга Курганова представила проект "Киберпатруль Тюменской области", о проекте ЮИД рассказали Татьяна Горлова и Светлана Конделаки. Проект "Шанс" презентовала Мария Федоренко. Про опыт поискового отряда "Белая сова" рассказала Алёна Швецова.

В Легкоатлетическом манеже для всех желающих провели открытые тренировки по скалолазанию и воркауту, состоялись показательные выступления и тренировки по чирлидингу и преодоление туристической полосы препятствий. Кроме того, в открытии приняли участие волонтёры в возрасте 55+, они поделились с молодежью, как попробовали себя в роли диджеев, волонтёров красоты и мудрых попутчиков.