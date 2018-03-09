Тюменские школьники презентуют свои разработки на Всероссийском форуме "Шаг в будущее"

Тюменские школьники примут участие во Всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее", который состоится в Москве с 18 по 23 марта. 11 юных тюменцев презентуют проекты по основным направлениям инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук.

Среди разработок тюменских участников - электроскейтборд, ультразвуковой дальномер для обнаружения объекта, электрифицированный "умный дом", корзина SMART – устройство для сбора мусора. Так, ученик школы № 88 Михаил Пирогов создал мобильное приложение "ATOMICCREATOR", которое позволяет визуализировать строение электронных оболочек атомов различных химических элементов. Ученица школы № 25 Екатерина Подшивалова представит исследовательский проект по применению магнитной жидкости для ликвидации аварийных разливов нефти, пишет "АиФ в Западной Сибири".

В рамках подготовки к всероссийскому форуму школьники принимают участие в психологических тренингах, практико-ориентированных семинарах по защите проектов, встречаются с экспертами в сфере образования и науки. По словам методиста информационно-методического центра Татьяны Перегонцевой, это дает возможность участникам включить дополнительные ресурсы и акцентировать внимание на новизне исследования, актуальности проекта, личном вкладе автора. От компетентных ученых и экспертов школьники получают индивидуальные консультации и важные рекомендации по содержанию и оформлению своих работ.