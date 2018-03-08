Тюменки получают подарки от виртуального Владимира Путина

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени 8 марта проходит акция "Фото с Владимиром Путиным", приуроченная к Международному женскому дню. Благодаря мобильному приложению от тюменских разработчиков женщины могут сделать фотографию на память и получить праздничный букет цветов от виртуального Владимира Путина.

Как пояснил разработчик приложения, студент Тюменского индустриального университета Ярослав Попов, жители Тюмени и других городов России получили возможность сделать фото, на котором виртуальный Владимир путин вручает букет цветов. Презентация приложения состоялась в январе, с его помощью можно было сделать фотографию с президентом. За все время работы зафиксировано уже более 10 тысяч скачиваний.

По словам Ярослава Попова, наибольший интерес приложение вызвало на студенческом форуме в Казани, в котором участвовал реальный президент России.

Акция к 8 марта проходит в 18 городах страны, пишет ИА "Тюменская линия".

"Создание виртуального образа Владимира Путина, вручающего женщинам цветы, потребовало дополнительной работы над приложением. Мы продолжаем его совершенствовать и вскоре надеемся добавить технологию селфи, которая позволит сфотографироваться с президентом без использования 3D-метки", - подчеркнул разработчик.

Напомним, бесплатное приложение "Фото с Путиным"доступно в PlayMarket или AppStore. Фото с акции к Международному женскому дню можно увидеть под хештегом #фотоспутиным.