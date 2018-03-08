В Тюмени состоится гала-ужин "Сырная история"

Гала-ужин "Сырная история" состоится в гастрономическом клубе при ателье вина "Абрау-Дюрсо" 23 марта в 19:00. Пригласительные билеты можно приобрести в ателье вина "Абрау-Дюрсо" (Республики, 159).

Гала-ужин пройдет в сопровождении продукции русского винного дома "Абрау-Дюрсо", совместно с сыроварней "Синьор Джованни". Вы проведете время в небольшом элегантном залес классическим интерьером.

Пригласительный билет на гала-ужин станет отличным и оригинальным подарком. Порадуйте своих родных и близких! Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-932-485-51-99.