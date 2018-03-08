Тюменцы делятся своими сокровенными мечтами

Фото: ИА "Тюменская линия"

Карту желаний Тюменской области создают жители региона и областной столицы с помощью портала яверювбудущее.рф. Это можно сделать не только на самом сайте, но и в торговом центре "Сити Молл", а также в "Галерее Вояж", где также установили оригинальный арт-объект.

Как рассказала начальник управления информации департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Мария Газизова, с помощью сайта яверювбудущее.рф любой житель региона сможет составить свою карту желаний и поучаствовать в масштабном розыгрыше призов, где главный подарок – путешествие в любую точку мира. Итоги станут известны в конце апреля.

"Это проект для тех, кто мечтает и кто верит, что мечты сбываются", - считает Мария Газизова.

Желания тюменцев – самые разные. Юный Сева Ушаков мечтает вновь побывать в тюменском цирке и стать чемпионом. Свою мечту он украсил яркими стикерами на специальной карточке. Школьницы Таисия Карабинская и София Шаламова также заинтересовались проектом: Таисия пожелала снять собственный фильм, а ее подруга мечтает о второй собаке и грезит полетом на вертолете. Карты желаний юные тюменцы забрали с собой, чтобы повесить на видном месте и идти навстречу своим мечтам, пишет ИА "Тюменская линия".

С 7 марта начал работать сайт яверювбудущее.рф. Именно на этом портале можно оставлять свои "хотелки". Все вместе жители региона составят карту желаний Тюменской области.