Вечер православной книги пройдет в тюменской библиотеке

Встреча с тюменскими писателями Сергеем Козловым и Мирославом Бакулиным, а также настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы иереем Владимиром Петровым состоится 14 марта в библиотеке №15 имени П.П.Ершова. Мероприятие приурочено ко Дню православной книги, который отмечается по инициативе Русской православной церкви с 2010 года, сообщает "Вслух.ру".

Дата праздника 14 марта выбрана в связи с тем, что в этот день в 1564 году увидела свет первая печатная книга "Апостол". Основная цель праздника – привлечение общественного внимания и издательского интереса к популяризации духовно-нравственной литературы, направленной на воспитание подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей. Учрежденный праздник призван помочь людям осмыслить значение православной книги в наше время, прибегая к её мудрости и благодати, отмечают организаторы встречи.

На литературном вечере читатели познакомятся с книгами из фонда библиотеки имени П.П. Ершова, изданными различными православными издательствами, а также принадлежащими перу писателей Тюмени, которые раскрывают духовную тематику. Издания представлены на библиотечной выставке "Свет под книжной обложкой".

Встреча пройдет с 18:00 до 19:00. Количество мест ограничено. Можно записаться по телефону: 8(3452) 36-06-94.